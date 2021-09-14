Звезды баскетбола проведут в Челябинске мастер-класс и встретятся с болельщиками

Пашустин, Тараканов и Дячок приедут в Челябинск на мастер-класс и встречу с болельщиками. Фото БК "Челбаскет".

В челябинском баскетбольном клубе «Челбаскет» рассказали о «звездном десанте». В среду, 15 сентября, в столицу Южного Урала приедут Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, член Зала славы FIBA Сергей Тараканов, пятикратный чемпион России, двукратный чемпион Евролиги, чемпион Европы, ныне тренер молодежной команды Локомотив-ЦОП-Кубань Захар Пашутин и чемпион России, обладатель Кубка России, ныне — руководитель Департамента регионального развития Российской федерации баскетбола Владимир Дячок (все — Заслуженные мастера спорта)

О цели визита пока не сообщается, однако известно, что в этот день легендарные баскетболисты в спортивном корпусе ДПШ на Алом поле проведут мастер-класс для воспитанников баскетбольной школы «Пионер» и игроков системы клуба «Челбаскет». Кстати, прийти на встречу и мастер-класс могут все желающие (начало в 16.30). Вход свободный, но маски и бахилы обязательны!

В 18.00 в конгресс-отеле «Radisson» состоится встреча гостей с баскетбольной общественностью города и области.

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