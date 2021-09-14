Из здания ЧелГУ эвакуировали 130 человек

Помощь спасателей студентам не понадобилась
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сотрудникам и учащимся пришлось экстренно покинуть второй корпус Челябинского государственного университета. В здании на улице Молодогвардейцев зазвучала пожарная сирена.
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, до прибытия спасателей на улицу вышли 130 человек, никто не пострадал.
— Пожара не было. Сработала автоматическая сигнализация. Произошло короткое замыкание без последующего горения, — сообщили в МЧС.
Причины замыкания сейчас выясняют. Университет продолжил работу в обычном режиме.
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