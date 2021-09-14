В Челябинской области в ковидных госпиталях не будут работать избирательные участки

Больные коронавирусом не смогут выбирать депутатов в этом году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Больные коронавирусом, которые лечатся в госпиталях, не смогут поучаствовать в выборах в Госдуму, которые состоятся в конце этой недели. В Челябинской области не открыли ни одной избирательной комиссии в «красных зонах».

— Чтобы открыть временные избирательные комиссии в «красных зонах», надо получить ходатайства от медучреждений, где эти зоны есть. Мы таких заявок не получили, — рассказал председатель областной Избирательной комиссии Сергей Обертас.

Глава избиркома предположил, что руководители ковидных госпиталей приняли обдуманное решение и поставили в приоритет безопасность и заботу о пациентах, многие из которых находятся в угрожающем жизни состоянии.

— Мы не можем попасть в «красную зону» без последствий. Она потому и «красная зона», что изолирована. Наверное, руководители просчитали все риски и поняли, что людям, которые оказывают помощь больным, будет тяжело одновременно быть членами участковых комиссий, поэтому приняли такое решение,— пояснил Сергей Обертас.

Добавим, по данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса в Челябинской области лечатся 8,7 тыс. человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru