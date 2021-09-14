Под Челябинском из окна многоэтажки выпал молодой мужчина

Фото: Агентство чрезвычайных новостей Челябинск / vk.com

В микрорайоне «Вишневая горка» под Челябинском из окна многоэтажки выпал молодой парень. Инцидент произошел вечером во вторник, 14 сентября, у дома №7 по улице Изумрудная. В настоящий момент полиция и следователи оцепили территорию, где произошла трагедия.

В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию о произошедшем корреспонденту «Комсомолки» подтвердили.

— По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

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