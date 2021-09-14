На трассе М-5 в Челябинской области разбился насмерть бесправник на мотоцикле

Фото: ГИБДД по Челябинской области

На трассе М-5 в Челябинской области разбился насмерть мотоциклист, который влетел в легковушку, а потом врезался в фуру. По данным регионального управления ГИБДД, авария произошла во вторник, 14 сентября, в 12:20 на территории Миасского городского округа.

— По предварительной информации, 30-летний мужчина на мотоцикле Yamaha Royal Star не выбрал безопасную скорость движения и совершил касательное столкновение с попутно движущимся впереди автомобилем ВАЗ-21124, под управлением водителя 1971 года рождения, после чего совершил наезд на остановившийся впереди в попутном направлении на запрещающий красный сигнал светофора грузовой автомобиль Mercedez Benz с прицепом, за рулем которого находился мужчина 1974 года рождения. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Сотрудники ГИБДД установили, что погибшим был житель республики Башкортостан. Водительского удостоверения он не имеет, а к административной ответственной за нарушение ПДД не привлекался.

Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшей аварии.

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