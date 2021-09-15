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Общество15 сентября 2021 6:06

Отопительный сезон в Челябинске может начаться на следующей неделе

Почему нельзя раньше? На этот вопрос глава города Наталья Котова ответила в эфире радио «Комсомольская правда»
Сергей ГРУШАКОВСергей ГРУШАКОВ
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Наталья Котова выступила на радио «Комсомольская правда».

Наталья Котова выступила на радио «Комсомольская правда».

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Тепло в челябинские квартиры придет не раньше следующей недели. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила глава Челябинска Наталья Котова. И призналась, что в мэрии тоже мерзнут.

Она объяснила, решение принимается исходя из норматива. Старт отопительного сезона возможен, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не поднимается выше +8 градусов.

— На этой неделе этого точно не случится, потому что еще будут теплые дни. На следующей неделе ожидается похолодание, поэтому будем следить за температурой. И если будет необходимость, то откроем отопительный сезон, — ответила Наталья Котова.

Она рассказала, что в здании мэрии, как в квартирах, тоже холодно, сотрудникам приходится тепло одеваться.

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