Отопительный сезон в Челябинске может начаться на следующей неделе

Наталья Котова выступила на радио «Комсомольская правда».
Фото: Юлия НЕСТРУЕВА
Тепло в челябинские квартиры придет не раньше следующей недели. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила глава Челябинска Наталья Котова. И призналась, что в мэрии тоже мерзнут.
Она объяснила, решение принимается исходя из норматива. Старт отопительного сезона возможен, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не поднимается выше +8 градусов.
— На этой неделе этого точно не случится, потому что еще будут теплые дни. На следующей неделе ожидается похолодание, поэтому будем следить за температурой. И если будет необходимость, то откроем отопительный сезон, — ответила Наталья Котова.
Она рассказала, что в здании мэрии, как в квартирах, тоже холодно, сотрудникам приходится тепло одеваться.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru