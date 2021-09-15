В Челябинске отремонтируют проблемные дороги в «Парковом» и Чурилово

На дороги потратят более пяти миллионов рублей. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

В Челябинске возьмутся за дороги в новых мирокрайонах города — «Парковый» и Чурилово. Несмотря на новостройки, магистрали там оставляют желать лучшего. Теперь они все внесены в первоочередной список.

Как сообщила в эфире радио «Комсомольская правда» Наталья Котова, запланировано более 51 проекта дорожных работы на общую сумму более пяти миллионов рублей. Больше половины из списка — проблемные участки в новых микрорайонах. Это улицы Хариса Юсупова, Шмакова, Бейвеля, Чуйкова, Краснопольский проспект в «Парковом», Эльтонская, Яблоневая, Герасимова в Чурилово.

В этом году на снижении цен при заключении контрактов на ремонт дорог мэрии удалось сэкономить 296 миллионов рублей. По словам Натальи Котовой, на эти средства были построены пять новых участков дорог и 18 отремонтированы дополнительно к запланированным.

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