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Общество15 сентября 2021 6:55

В День рождения Челябинска на свет появились 28 малышей

Семьям вручили подарки и денежные выплаты
Юлия РЕУТОВАЮлия РЕУТОВА
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Девочек оказалось больше.

Девочек оказалось больше.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске в День города, 13 сентября, родились 28 малышей. Все они получили подарки от администрации. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала мэр Наталья Котова.

В день 285-летия Челябинска в роддомах на свет появились 16 девочек и 12 мальчиков. Их мамам вручили подарки и по пять тысяч рублей в честь дня рождения Челябинска.

Наталья Котова рассказала, как поздравили семьи.

Наталья Котова рассказала, как поздравили семьи.

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

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