В День рождения Челябинска на свет появились 28 малышей

Девочек оказалось больше.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Челябинске в День города, 13 сентября, родились 28 малышей. Все они получили подарки от администрации. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала мэр Наталья Котова.
В день 285-летия Челябинска в роддомах на свет появились 16 девочек и 12 мальчиков. Их мамам вручили подарки и по пять тысяч рублей в честь дня рождения Челябинска.
Наталья Котова рассказала, как поздравили семьи.
Фото: Юлия НЕСТРУЕВА
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru