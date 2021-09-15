В День рождения Челябинска на свет появились 28 малышей

Девочек оказалось больше. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске в День города, 13 сентября, родились 28 малышей. Все они получили подарки от администрации. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала мэр Наталья Котова.

В день 285-летия Челябинска в роддомах на свет появились 16 девочек и 12 мальчиков. Их мамам вручили подарки и по пять тысяч рублей в честь дня рождения Челябинска.

Наталья Котова рассказала, как поздравили семьи. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

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