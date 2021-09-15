В Челябинской области пройдут дожди с грозами

Над Челябинской областью 15 сентября могут прогреметь грозы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Метеорологи предупреждают жителей Челябинской области о грозах. Гром может загреметь уже сегодня, 15 сентября. Местами пройдут кратковременные дожди.

День обещает быть теплым: +20, +25 градусов.

Ветер будет юго-западным, 6-11 метров в секунду с отдельными порывами до 16 метров в секунду.

Уже со следующего дня в регионе начнется новое похолодание. Днем 16 сентября прогнозируют лишь +9, +14 градусов, а 17 сентября и вовсе ожидают +7, +12 градусов. В ночь с четверга на пятницу температура воздуха может опуститься до 0 градусов.

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