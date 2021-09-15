В Челябинске вводят новые ограничения для водителей возле дворца спорта «Юность»

Рядом с "Юностью" ремонтируют трамвайный переезд Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске снова меняется схема автомобильного движения возле дворца спорта «Юность». Водителям придется терпеть неудобства из-за ремонта трамвайного переезда.

Как сообщили в мэрии, движение по полосам Свердловского проспекта на пересечении с улицей Труда изменится с 22:00 15 сентября до 6:00 18 сентября. Будет закрыта часть дороги, по которой автомобилисты едут в сторону улицы Братьев Кашириных, а также одна из полос при повороте со Свердловского проспекта на улицу Труда.

На движение трамваев ремонт на участке не повлияет, общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

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