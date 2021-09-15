В Челябинске ищут пропавшую 17-летнюю девушку

Фото: "Легион-СПАС"

В Челябинске разыскивают 17-летнюю Юлию Пивоварову. Девушка ушла из дома на улице Громова 11 сентября, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

У пропавшей голубые глаза, кудрявые светло-русые волосы, среднее телосложение, рост – 165 сантиметров. На левом боку у девушки татуировка с лавровой ветвью, на правом – с сердцем. Юлия была одета в бежевую вязаную кофту, бежевые кроссовки и черные джинсы.

Тех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просят сообщить волонтерам отряда «Легион-СПАС» по телефонам 8-951-455-13-17 (Татьяна), 8-908-053-41-39 (Александр), 8-982-343-79-93 (Александр).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru