Пенсионер открыл огонь из пистолета в одной из поликлиник Челябинской области

После выстрелов, дед заперся в регистратуре Фото: Архив "КП"

В Златоусте Челябинской области в поликлинике РЖД-Медицина по адресу Щербакова, 2 пенсионер открыл огонь из охотничьего сигнального пистолета. Инцидент произошел примерно в 17:30, поэтому в помещении находились лишь охранник и уборщица.

81-летний пенсионер просил позвонить по номеру 112, но причину звонка не назвал. После чего раздались два выстрела: в пол и потолок. Затем пенсионер пробрался в регистратуру и закрылся. Все действия 81-летнего пенсионера сопровождались неадекватностью поведения и руганью.

— Пострадавших нет. Больше ничего сказать не могу. Я ничего не знаю. И комментарии не даю — ответила журналисту «Комсомольской правды» секретарь поликлиники.

В пресс-службе ГУ МВД рассказали, что пожилого дебошира задержали сотрудники полиции и отправили в специализированное медучреждение. Ведется разбирательство произошедшего.

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