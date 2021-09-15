Детский лагерь в Челябинской области заплатил 150 тыс. рублей за падение ребенка с кровати

Мальчику заплатили за моральный вред Фото: Евгения ГУСЕВА

Детский лагерь обязали компенсировать моральный вред ребенку, который упал с кровати. Инцидент произошел еще в 2018 году. Тогда десятилетний мальчик ночью свалился со второго яруса кровати и получил травму головы.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Проверка показала, что ребенок пострадал из-за отсутствия на краю кровати ограничительных дужек, – в лагере не в полной мере обеспечили безопасность отдыхающих.

Родители мальчика через суд потребовали у детского оздоровительного комплекса «Уральская березка» компенсации морального вреда. Суд обязал лагерь выплатить пострадавшему ребенку 150 тыс. рублей. Администрация «Уральской березки» попыталась обжаловать это решение, но областной суд подтвердил право мальчика на компенсацию.

– Решение исполнено ответчиком в полном объеме путем перечисления денежных средств законному представителю несовершеннолетнего, – сообщили в областной прокуратуре.

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