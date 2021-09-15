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Происшествия15 сентября 2021 10:36

В Челябинске будут судить молодых людей, до смерти избивших случайного прохожего

На мужчину напали без всякой причины
Елена КОЛЧИНА
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Одного из обвиняемых уже судили, но назначили условный срок

Одного из обвиняемых уже судили, но назначили условный срок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В суд передали уголовное дело двух 20-летних жителей Брединского района. Молодых людей обвиняют в убийстве и ограблении незнакомца.

Преступление совершили в апреле этого года, ночью, возле одного из домов на улице Аральской в Челябинске.

– По версии следствия обвиняемые подошли к ранее незнакомому 40-летнему потерпевшему и беспричинно нанесли ему множество ударов по различным частям тела, – рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Затем молодые люди отобрали у мужчины вещи общей стоимостью 12,5 тыс. рублей. Присвоив чужое имущество, обвиняемые не успокоились. Они снова начали избивать мужчину, нанесли не менее 43 ударов по голове и телу. Пострадавший получил множество травм и умер на месте происшествия.

Сейчас оба обвиняемых находятся в СИЗО. Одного из них прежде привлекали к уголовной ответственности, но назначили условный срок.

Теперь жителям Брединского района предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также в разбое, совершенном по предварительному сговору с применением насилия.

– Прокуратурой в интересах родителей погибшего предъявлен иск о взыскании морального и материального вреда, причиненного преступлением, – рассказали в надзорном ведомстве.

Выносить решение по уголовному делу будет Металлургический районный суд Челябинска.

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