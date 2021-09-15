Текслер распорядился подать жалобу в прокуратуру на подрядчика, срывающего сроки сдачи котельной

В Челябинске стартовал отопительный сезон. Пройти он должен без срывов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Челябинской области стартовал отопительный сезон. Тепло поступает в детсады, школы, больницы. Для того, чтобы батареи стали теплыми, достаточно заявки руководителя организации.

В Юрюзани за счет областного бюджета строится котельная. Подрядчик, как сообщает пресс-служба губернатора, срывает сроки сдачи важного объекта.

Сегодня на совещании с правительством и главами муниципалитетов глава региона жестко раскритиковал исполнителя контракта. Алексей Текслер поручил заместителю Сергею Шалю обратиться в прокуратуру.

— У нас никто мерзнуть не должен, и тепло должно быть. Ситуацию с подрядчиком не только на уровень районной прокуратуры, поднимайте на уровень выше. Это никуда не годится! Чтобы этот подрядчик больше не просто на территории не работал, взашей гнать таких подрядчиков надо. Личный контроль и ежедневный доклад мне по этому поводу, — сказал Текслер.

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