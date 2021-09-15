Когда начнется отопительный сезон — поручение Алексея Текслера

Губератор распорядился начинать отопительный сезон, не дожидаясь заморозков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не ждать у моря погоды, а форсировать события в старте отопительного сезона в регионе поручил главами городов и районов губернатор Алексей Текслер на аппаратном совещании сегодня, 15 сентября.

Совсем необязательно ждать соблюдения норматива, когда в течение пяти суток среднесуточные температуры составят не более +8 градусов, подчеркнул губернатор.

— Это условие установлено только лишь в качестве «предельной точки». По подаче тепла в социальные учреждения никаких ограничений нет, достаточно заявки в теплоснабжающую организацию. В ряде территорий тепло на объекты социальной сферы дали. Повторяю, коллеги, каждый может такие решения принять, особенно когда речь о социальных объектах, детских садах, школах, больницах. Принимайте такие решения, не ждите у моря погоды, я считаю, что эту работу надо форсировать, — сказал Текслер.

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