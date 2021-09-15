В Челябинске вахтовик набросился на соседа с ножом

Вахтовик напал на собутыльника с ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске конфликт между коллегами закончился поножовщиной. Вечером 14 сентября четверо вахтовых рабочих, совместно снимающих квартиру на улице Сталеваров, распивали спиртное. Между мужчинами возникла ссора. Один их вахтовиков схватил со стола кухонный нож и ударил им соседа в живот. Поняв, что натворил, мужчина сбежал.

Раненого госпитализировали. Еще до скорой помощи на место происшествия прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии узнали приметы беглеца у его соседей и принялись осматривать район. Мужчину нашли на улице Черкасской.

— Подозреваемый был задержан. Им оказался неоднократно судимый 46-летний житель Златоуста, — рассказали в региональном управлении Росгвардии.

Задержанного передали сотрудникам полиции.

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