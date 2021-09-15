В Челябинске вынужденно открыли площадки для кормления голубей

Такой стол для голубей установили на Алее Славы. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске на Аллее Славы появились специальные площадки для кормления голубей. Предполагается, что только там горожане будут кормить птиц: предупреждения об официальных местах общения с пернатыми разместили на табличках возле входов на Аллею. Для голубей даже установили собственный стол.

В городской администрации сообщили, что отдельные зоны для голубей выделили пока что в качестве эксперимента. Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев объяснил, что создание «птичьей столовой» - вынужденная мера.

– На Аллее исторически есть «прикормленные» голуби. Их угощают и сердобольные бабушки, и семьи с детьми. Но, к сожалению, по итогам таких трапез продукты жизнедеятельности птиц в огромном количестве остаются на памятных объектах: парапетах и постаментах из гранита, на которые нанесены имена героев войны. Пытались вести разъяснительные беседы, но столкнулись с обвинениями в том, что мы не любим голубей, – рассказал глава района.

Он добавил, что в администрации надеются на понимание и поддержку горожан в деле спасения исторических монументов и прогулочных зон от последствий птичьей трапезы.

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