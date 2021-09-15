В Челябинске заложили первый камень уникальной «РМК-Арены»

Алексей Текслер заложил символический камень в основание "РМК-Арены". Фото: gubrrnator74.ru

На Университетской набережной в Челябинске заложен первый камень в основание «РМК-Арены»: уникального спортивного комплекса. Более 35 тысяч квадратных метров площади, трибуны на семь тысяч зрителей, множество игровых зон.

Под спортивный город отведен участок в 4,2 га. На первом этаже разместятся арена, зал единоборств, медцентр. Второй этаж — это фитнес-центр и еще один зал единоборств. На третьем этаже появятся игровые площадки для баскетбола, волейбола, гандбола и футбола. Четвертый этаж займут фуд-корт и вип-зоны.

Как отметил на церемонии губернатор Алексей Текслер, комплекс станет украшением и города, и всей Челябинской области. При этом, дети будут заниматься бесплатно.

На закладку первого камня в Челябинск прибыли звезды спорта — Константин Цзю, Александр Поветкин, Рой Джонс-младший, Сергей Тараканов, Николай Карполь.

— Это элемент социального партнерства — хороший пример другим бизнесменам вкладывать средства в развитие региона, создавать объекты, которые делают Челябинск современным, комфортным, удобным для жизни и реализации любого потенциала — сказал глава области.

Строителям Текслер пожелал успеха: комплекс должен быть сдан в сентябре 2023 года.

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