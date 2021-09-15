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Происшествия15 сентября 2021 16:06

В Челябинске арестовали мигранта, который задушил сотрудницу эротического салона

Молодой человек не понимает русского языка, поэтому ему избирали меру пресечения при участии переводчика
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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Мужчина будет находиться под стражей два месяца.

Мужчина будет находиться под стражей два месяца.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Курчатовский районный суд избрал меру пресечения 23-летнему жителю Таджикистана, который задушил массажистку эротического салона в Челябинске. На аресте обвиняемого настаивали прокурор и следователь СК. Судья поддержал их ходатайство. Об этом корреспонденту КП-Челябинск сообщили в пресс-службе самого суда.

— Курчатовский районный суд отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца - до 13 ноября. Заседание проходило в закрытом режиме с участием переводчика, поскольку обвиняемый заявил, что не понимает русского языка, — рассказала консультант Курчатовского районного суда Наталья Наумова.

В настоящий момент по факту произошедшего расследуется уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным СМИ, трагедия произошла в одном из домов по улице Чайковского. По предварительной информации, мужчина задушил сотрудницу эротического салона из-за того, что та отказала ему в интимной близости. Также у пропавшей пропали деньги и мобильный телефон.

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