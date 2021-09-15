В Кургане пострадали двое полицейских во время задержания наркодиллеров

В регионе привели в действие план «Сирена» по задержанию вооруженных преступников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кургане во время задержания вооруженных наркоприступников были ранены двое полицейских. Инцидент произошел возле дома №31 в Заозерном микрорайоне в среду, 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

— В ходе задержания двое злоумышленников оказали вооруженное сопротивление. Они ранили оперативников и скрылись с места происшествия. Начальником регионального Главка генерал-майором полиции Дмитрием Свиновым на территории области был введен в действие план «Сирена» по задержанию вооруженных преступников, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области. — В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий нападавшие были задержаны.

По факту нападения на сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ. Подозреваемыми являются двое 23-летних парней. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте задержанных.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил представить к награде раненных полицейских. По его словам, один из оперативников получил тяжелое ранение.

— Хирурги в БСМП провели непростую операцию по спасению парня. Дай Бог ему выздоровления. Попрошу коллег подготовить совместное представление к госнаграде. Спасибо, товарищи, — написал Шумков в своем Instagram.

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