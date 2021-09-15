В Челябинской области возбудили уголовное дело из-за срыва сроков строительства новой котельной

Фото: СУ СКР по Челябинской области

В городе Юрюзань (Челябинская область) находится под угрозой начало запуска отопительного сезона. Причиной этому стали незавершенные в срок работы по строительству новой котельной. За сдачу объекта ответственна подрядная организация из Ижевска ООО «Кама-Стройсервис». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело пункту «б» ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.

— В ходе расследования уголовного дела устанавливаются виновные должностные лица организации, в служебные обязанности которых входит обеспечение своевременного проведения работ по строительству и запуску котельной с инженерными коммуникациями и принимаются необходимые меры по восстановлению нарушенных прав граждан по обеспечению теплоснабжения. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Ранее на совещании с правительством и главами муниципалитетов губернатор региона Алексей Текслер жестко раскритиковал подрядчика. Он поручил своему заместителю Сергею Шалю обратиться в прокуратуру.

— У нас никто мерзнуть не должен, и тепло должно быть. Ситуацию с подрядчиком не только на уровень районной прокуратуры, поднимайте на уровень выше. Это никуда не годится! Чтобы этот подрядчик больше не просто на территории не работал, взашей гнать таких подрядчиков надо. Личный контроль и ежедневный доклад мне по этому поводу, — отметил Текслер.

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