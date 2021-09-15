В Челябинске у двух иностранцев в квартире нашли килограмм героина

Среди задержанных есть 39-летняя женщина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске полицейские задержали двух граждан ближнего зарубежья, которые занимались распространением героина. Злоумышленниками оказались 39-летняя женщина и 25-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

При задержании у мужчины с женщиной были обнаружены 28 свертков с запрещенным веществом весом по 1 грамму каждый. Иностранцы пояснили, что намеревались сбыть запрещенные вещества через тайники, спрятанные в городе. Кроме того, в ходе обыска в квартире у задержанных по улице Труда полицейские обнаружили и изъяли еще около 1 килограмма героина.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до 20 лет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Иностранцам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент полицейские проводят мероприятия по установлению других участников незаконного оборота наркотических средств.

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