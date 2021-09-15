В Челябинской области ФСБ задержала жителя Магнитогорска за публичные призывы к терактам

Арсенал оружия и запрещенные материалы хранились у задержанного в квартире. Фото: СУ СКР по Челябинской области.

В Челябинской области сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержали жителя Магнитогорска, подозреваемого в публичных призывах к терактам. В отношении него возбуждено уголовное дело в совершении преступления по ч.2 ст.205.2 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.

— По версии следствия, в апреле текущего года подозреваемый разместил в сети Интернет высказывания, побуждающие к совершению действий, связанных с насильственной сменой власти и причинением вреда сотрудникам правоохранительных органов, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Кроме того, в ходе обыска у подозреваемого в квартире были обнаружены несколько пневматических пистолетов, граната, а также рукописные источники со сведениями по проведению террористических актов.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинения задержанному. Также устанавливаются лица, которые могут быть в сговоре с мужчиной. Расследование уголовного дела продолжается.

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