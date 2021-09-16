Отопление в Челябинске начнут включать по всем районам в первый день выборов

Вначале отопление включат в социально значимых объектах, а уже потом – в многоквартирных домах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске началась работа по запуску отопления в социальные учреждения и в жилые дома. Теплоснабжающие организации города в настоящий момент уже «разворачивают» целую систему: осуществляется расконсервация оборудования котельных, выполняется сборка технологических схем, проводится комплексное опробование оборудования, включаются центральные тепловые пункты и насосные станции для обеспечения отопительных режимов работы.

В минувшую среду, 15 сентября, УСТЭК-Челябинск включил в работу Северо-Западную котельную. Также управляющие компании города приступили к сборкам схем внутридомовых систем для приема теплоносителя на нужды отопления.

Для социально значимых объектов (школы, детские сады, больницы и т.п.) отопительный период по сути был открыт еще 13 сентября. Но полностью они все будут готовы до ближайшей субботы, 18 сентября. Об этом сообщила мэр города Наталья Котова.

— Что касается многоквартирных домов, то нами уже дана команда подготовить их для запуска тепла и с завтрашнего дня, 17 сентября, мы начнем постепенно подключать жилой фонд к отоплению. Система в Челябинске многокилометровая, поэтому на ее заполнение потребуется от 3 до 7 дней. То есть с понедельника процесс уже наберет максимальные обороты, — пояснила градоначальница.

Однако следует учитывать, что детские сады в многоквартирных домах подключат к теплу только после решения собственников.

— Детские сады и школы, расположенные в нежилых помещениях многоквартирных домов, могут быть подключены к отоплению раньше срока только по решению, принятому на общедомовом собрании собственников многоквартирного дома, технической готовности дома к приему тепла и поданной заявки от управляющей организации в адрес теплоснабжающей организации, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

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