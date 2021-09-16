В Челябинске задержали парня, ограбившего салоны сотовой связи в трех районах города

Общая сумма похищенного имущества составила 650 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске полицейские задержали 21-летнего парня, который совершил два эпизода грабежа и один разбой в салонах сотовой связи. Злоумышленник действовал на территории трех районов города: Курчатовского, Ленинского и Калининского. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицией установлено, что в салонах сотовой связи по улицам Братьев Кашириных и Комсомольскому проспекту молодой человек разбил витрины и похитил сотовые телефоны, смарт-часы, беспроводные наушники на общую сумму около 650 тысяч рублей. А вот в торговой точке по улице Дзержинского осуществить задуманное злоумышленник до конца не смог. Ему не удалось разбить витрину магазину, в результате чего он скрылся с места происшествия. Вскоре злоумышленника задержали.

— В ходе обыска по месту жительства задержанного у него изъят сотовый телефон и одни смарт-часы. Остальное похищенное имущество подозреваемый реализовал, вырученные деньги потратил по своему усмотрению, —

В настоящий момент молодой человек находится под стражей. В отношении него возбуждены уголовные дела о разбое и краже. За совершенные преступления ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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