От коронавируса скончались 22 человека за сутки в Челябинской области

Записаться на вакцинацию можно и через мессенджеры Фото: Валентина ВАГАНОВА

По данным Минздрава, в Челябинске за минувшие сутки скончались 22 человека от коронавируса. На 18 сентября 2021 года на Южном Урале официально заражены ковидом 9064 человека.

Количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 за сутки составляет 365 человек. Среди числа зараженных есть один школьник.

В субботу и воскресенье, 18 и 19 сентября соответственно, на территории Челябинской области будут работать пункты вакцинации от коронавируса. Все желающие смогут привиться в торгово-развлекательных комплексах Челябинска, Магнитогорска, Чебаркуля, Миасса, Златоуста, Пласта, Троицка, Копейска.

Отметим, что теперь записаться на вакцинацию можно и через мессенджеры Telegram, Viber и «Вконтакте».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru