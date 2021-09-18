От коронавируса скончались 22 человека за сутки в Челябинской области

Записаться на вакцинацию можно и через мессенджеры
Фото: Валентина ВАГАНОВА
По данным Минздрава, в Челябинске за минувшие сутки скончались 22 человека от коронавируса. На 18 сентября 2021 года на Южном Урале официально заражены ковидом 9064 человека.
Количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 за сутки составляет 365 человек. Среди числа зараженных есть один школьник.
В субботу и воскресенье, 18 и 19 сентября соответственно, на территории Челябинской области будут работать пункты вакцинации от коронавируса. Все желающие смогут привиться в торгово-развлекательных комплексах Челябинска, Магнитогорска, Чебаркуля, Миасса, Златоуста, Пласта, Троицка, Копейска.
Отметим, что теперь записаться на вакцинацию можно и через мессенджеры Telegram, Viber и «Вконтакте».
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