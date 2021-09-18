Парень и девушка переночевали на избирательном участке в Челябинске

Участок уже закрылся, однако, камеры остались включены Фото: Ольга ЩАПИНА

На избирательном участке № 678 в Металлургическом районе Челябинска обнаружили спящую пару. Парень и девушка организовали себе место для сна на уже закрывшемся участке для голосования.

После того, как информация о неизвестных молодых людях начала просачиваться в интернет, началась проверка. ОИК Металлургического района подтвердил информацию. Выяснилось, что это сторожа дома, где расположен избирательный участок.

— Со всеми председателями территориальных, участковых комиссий была проведена разъяснительная беседа о недопустимости в будущем повторения данных фактов. Руководство ОИК Металлургического района взяло на особый контроль проверку нахождения посторонних людей ночью на участке, — рассказала журналисту «Комсомолки» начальник отдела обучения организаторов выборов избиркома Челябинской области Екатерина Колбышева.

Первым происходящие заметил Александр Лебедев, член областной избирательной комиссии. Он отсматривал материал с камер, которые были установлены на участке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru