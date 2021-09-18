В Челябинске загорелся производственный ангар

Тушение продолжается. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске произошел еще один крупный пожар. Огонь вспыхнул в производственном ангаре по Свердловскому тракту.

Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, пожарным удалось снять угрозу распространения и локализовать огонь. По предварительным данным, в помещении находились два человека — сторож и сотрудник. Они вышли самостоятельно до прибытия пожарных расчетов.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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