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Происшествия18 сентября 2021 18:41

В Челябинске загорелся производственный ангар

Угрозу распространения огня удалось снять
Сергей ГРУШАКОВСергей ГРУШАКОВ
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Тушение продолжается. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Тушение продолжается. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске произошел еще один крупный пожар. Огонь вспыхнул в производственном ангаре по Свердловскому тракту.

Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, пожарным удалось снять угрозу распространения и локализовать огонь. По предварительным данным, в помещении находились два человека — сторож и сотрудник. Они вышли самостоятельно до прибытия пожарных расчетов.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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