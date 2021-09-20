62-летний отец шестерых детей из Челябинска прошел слепые прослушивания в шоу «Голос»

Фото: скриншот видео Голос / The Voice Russia / Youtube.com

62-летний челябинец Александр Гронский прошел слепые прослушивания в шоу «Голос». Он исполнил песню «Скачки» группы «Машина времени», и к нему повернулись сразу два наставника — Валерий Леонтьев и Олег Газманов. Их впечатлило мастерство исполнения нашего земляка, а позже и информация о шести детях и девяти внуках мужчины.

Валерий Леонтьев повернулся к челябинцу первым и предложил познакомиться.

— Меня зовут Александр Гронский, я из Челябинска. Мне 62 года. У меня шестеро детей и девять внуков.

Фото: скриншот видео Голос / The Voice Russia / Youtube.com

Зал разразился бурными аплодисментами, а музыкант Стас Намин сказал, что зная это заранее, первым бы нажал кнопку.

— Я точно скажу и не ошибусь, что вы – профессионал, — предположил Олег Газманов.

— Ноу, — ответил Александр Гронский и добавил, что никогда не зарабатывал на жизнь музыкой, разве что «выступал на танцульках, а как жена начала мне рожать, пришлось все это дело бросить».

Фото: скриншот видео Голос / The Voice Russia / Youtube.com

Затем Лайма Вайкуле предложила челябинцу выбрать наставника. Наш земляк назвал Валерия Леонтьева и отправился за кулисы под крики «Молодец». Там челябинца встретила семья и ведущий шоу «Голос» Дмитрий Нагиев. Шоумен поздравил 62-летнего Александра Гронского прохождением в следующий этап.

Фото: скриншот видео Голос / The Voice Russia / Youtube.com

— Сыграл не как водитель троллейбуса (раньше челябинец зарабатывал этим на жизнь. — Прим. автора), а как настоящий артист, — сказал Нагиев.

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