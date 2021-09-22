В Челябинске ребенку пришлось оплачивать долги умершего отца

Ребенку в наследство достались долги Фото: Федор СКВОРЦОВ

В Челябинске сирота оплатил долги, оставшиеся от отца. Ребенку, который после смерти обоих родителей остался с бабушкой, перечисляли пенсию по утрате кормильца. Деньги поступали на банковский счет, открытый на имя отца несовершеннолетнего.

Судебные приставы удержали со счета деньги в уплату долгов покойного. После этого бабушка ребенка пожаловалась в прокуратуру.

– Денежные средства предназначались несовершеннолетнему и не могли быть удержаны в счет погашения долгов отца, – пояснили в надзорном ведомстве.

Прокурор через суд потребовал признать деньги на банковском счете собственностью ребенка. Суд удовлетворил требование и подтвердил то же решение после апелляции. В областной прокуратуре обещают проследить за тем, чтобы деньги вернули несовершеннолетнему.

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