В Челябинской области за день выявили 367 новых случаев коронавируса

Covid-19 заболели уже почти 95 тыс. жителей Челябинской области

За последние сутки в Челябинской области зарегистрировали 367 новых случаев коронавируса, среди заболевших – один школьник. До того в течение полутора недель ежедневно сообщали о 364-365 новых случаях заражения.

Сейчас, по данным областного министерства здравоохранения, 9422 жителя Челябинской области болеют коронавирусом. За все время эпидемии в регионе подтвердили диагноз Covid-19 у 94 тыс. 901 человека.

20 человек за последний день умерли от ковидной пневмонии.

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