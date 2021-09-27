Сборная России поставила рекорд на чемпионате Европы по профмастерству

Фото: worldskills.ru

Сборная России получила рекордное количество наград на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills. В основных дисциплинах завершившихся в Австрии соревнований участники команды завоевали 13 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей, в презентационных компетенциях взяли еще 4 «золота», 2 «серебра» и 12 «бронзы».

Российская сборная стала первой в общекомандном зачете как по количеству медалей, так и по набранным баллам.

В состав национальной команды вошли 57 жителей разных регионов, в том числе пятеро южноуальцев: Вадим Ахметов, Владислав Евдокимов, Иван Гончаров, Никита Пермяков и Максим Кравченко. Они выступали в компетенциях Industry 4.0, веб-технологии и мехатроника.

Среди компетенций, в которых российские молодые профессионалы превзошли всех соперников, — мобильная робототехника, парикмахерское искусство, сварочные технологии, медицинский и социальный уход, экспедирование грузов.

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