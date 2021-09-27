Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 сентября 2021 8:05

В Челябинске пара с детьми поцарапала три машины

Предполагаемые хулиганы попали на видео
Сергей ГРУШАКОВСергей ГРУШАКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Под подозрение попала пара с детьми. Фото: Подслушано на ЧМЗ/vk.com

Под подозрение попала пара с детьми. Фото: Подслушано на ЧМЗ/vk.com

В Челябинске пара с детьми поцарапала три машины. Инцидент попал на камеру. Сейчас автовладельцы готовят обращение в полицию.

Происшествия случилось в ночь с 24 на 25 сентября в Металлургическом районе во дворе дома на улице Пожарского.

— Семейная пара в присутствии своих детей, повредила намерено, лакокрасочное покрытие неизвестным предметом 3-х автомобилей. На записи четко видно, что данные действия были сделаны мужчиной намеренно. А дама пробегает мимо с коляской и прячется от камеры, — написал один из пострадавших.

Автовладельцы даже обратились к злоумышленникам через соцсети и предупредили, что будут обращаться в полицию.

В Челябинске поцарапали три машины
Видео: Подслушано на ЧМЗ/vk.com

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru