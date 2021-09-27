Под подозрение попала пара с детьми. Фото: Подслушано на ЧМЗ/vk.com

В Челябинске пара с детьми поцарапала три машины. Инцидент попал на камеру. Сейчас автовладельцы готовят обращение в полицию.

Происшествия случилось в ночь с 24 на 25 сентября в Металлургическом районе во дворе дома на улице Пожарского.

— Семейная пара в присутствии своих детей, повредила намерено, лакокрасочное покрытие неизвестным предметом 3-х автомобилей. На записи четко видно, что данные действия были сделаны мужчиной намеренно. А дама пробегает мимо с коляской и прячется от камеры, — написал один из пострадавших.

Автовладельцы даже обратились к злоумышленникам через соцсети и предупредили, что будут обращаться в полицию.

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