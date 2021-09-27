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Спорт27 сентября 2021 16:34

«Челбаскет» вышел в плей-офф Кубка России по баскетболу

Решающая игра в 1/16 финала с «Чебоксарскими ястребами» пройдет в Челябинске 2 октября
Алексей МИКУШИНАлексей МИКУШИН
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На отборочном этапе Кубка России "Челбаскет" одержал две победы. Фото БК "Челбаскет".

На отборочном этапе Кубка России "Челбаскет" одержал две победы. Фото БК "Челбаскет".

минувшие выходные в Магнитогорске завершился первый отборочный раунд Кубка России по баскетболу среди мужских команд. «Челбаскет» провел на турнире три матча, одержав две победы. Успехом завершились матчи с «Нефтехимиком» — 88:68 и «Енисеем-2» — 97:65. Последний поединок челябинцы провели с магнитогорским «Металлургом», уступив своим географическим соседям — 57:80. Две победы позволили «Челбаскету» выйти в плей-офф Кубка страны. В 1/16 финала челябинцы сыграют с «Чебоксарскими ястребами». Мачт пройдет уже в эту субботу 2 октября на паркете спортивного зала ДПиШ (начало в 17.00). В этот же день в Магнитогорске «Металлург» сыграет с владивостокским «Динамо»

После отборочного этапа Кубка России главный тренер «Челбаскета» Евгений Сорокин оценил выход в плей-офф, как значительное достижение в новейшей истории клуба.

— Две игры мы провели отлично, очень много времени и сил потратили на подготовку к «Металлургу» и, конечно, рассчитывали на другой результат… Дух магнитогорского баскетбола гнал команду вперед, особенно в первой половине нашей встречи, не позволяя нам приблизиться. Мы стараемся выносить уроки не только из поражений, но и из побед. Впереди сезон и времени на раскачку больше нет, — отметил Евгений Сорокин.

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