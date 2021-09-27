В Курганской области полицейские устроили погоню со стрельбой, чтобы задержать пьяного нарушителя

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Курганской области сотрудникам ГИБДД пришлось открыть огонь из табельного оружия, чтобы остановить машину пьяного водителя. Нарушитель создавал опасную ситуацию на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел на трассе недалеко от деревни Сибирки Шадринского района. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль LADA Granta, водитель которого не захотел останавливаться по их требованию. Началась погоня. Пытаясь уйти от преследования, водитель легковушки увеличил скорость и стал совершать опасные маневры, создавая аварийную ситуацию.

— После нескольких предупреждений, чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье других участников движения, полицейские применили табельное оружие. В результате прицельных выстрелов в левое заднее колесо водитель сбросил скорость и поехал в сторону своего дома, где и был задержан, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области.

Задержанным оказался 30-летний житель села Кузылбай Шадринского района. Медосвидительствование показало у него состояние алкогольного опьянения.

В отношении мужчины были составлены административные протоколы за отказ по требованию остановить транспортное средство, а также за управление автомобилем в нетрезвом виде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru