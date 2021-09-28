В Челябинской области река Ай вблизи Златоуста окрасилась в ярко-зеленый цвет

Фото: Гражданский патруль Златоуст / vk.com

В Челябинской области река Ай вблизи Металлургического завода Златоуста окрасилась в ярко-зеленый цвет. На такую особенность обратили внимание активисты «Гражданского патруля». Они уверены, что виной всему стал слив химических отходов в воду.

— В сентябре уже нельзя списать загрязнения такого рода на цветение водорослей, учитывая, что на улице снег летит. Здесь явно сливали какую-то химию, и мы обратились в Министерство экологии Челябинской области с просьбой установить причину происходящего и найти виновного, — рассказывает руководитель «Гражданского патруля» в Златоусте Андрей Королев.

В министерстве экологии Челябинской области сообщили, что информация о загрязнении реки Ай поступила на прошлой неделе в четверг. Как раз после этого и была проведена проверка.

— Специалисты ведомства выехали к месту происшествия сразу после жалобы и провели съемки реки с воздуха при помощи квадрокоптера. На момент съемки вода в реке не была ярко-зеленого цвета, как писали в социальных сетях, — сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — Река Ай подлежит федеральному надзору, поэтому собранные данные были переданы в Росприроднадзор для дальнейшего выяснения причин загрязнения. Росприродназор выезжал на место происшествия и сделал забор воды для проб. Результаты проб находятся в обработке.

В Министерстве экологии региона подчеркнули, что ситуация с загрязнением реки Ай находится на контроле ведомства.

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