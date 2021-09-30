В Челябинске торговцев выгнали со стихийного овощного рынка

Урожай продавали в не предназначенном для этого месте Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинске продавцов попросили не работать на территории воле рынка «Северо-западное подворье» на проспекте Победы.

Предприниматели сложили мешки с картофелем прямо на автопарковке. Несанкционированные торговые точки обнаружили во время совместной инспекции сотрудники полиции и администрации Челябинска.

В мэрии сообщают, что торговлю на парковке бизнесмены развернули, скорее всего, из-за нежелания вносить арендную плату за место на территории рынка. Но теперь продавцам все равно придется расстаться с деньгами: во время инспекции на нарушителей составили шесть протоколов за торговлю в неустановленном месте. По четырем из них штрафы будет назначать административная комиссия, еще по двум – суд.

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