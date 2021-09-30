В Челябинской области сотрудницу администрации уволили за махинации с кредитом

Сотрудница муниципалитета подделала справку о доходах
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Главу отдела финансового управления администрации Брединского района уличили в служебном подлоге.
Как рассказали в областной прокуратуре, прошлой осенью женщина захотела взять кредит в банке. Но она уже выплачивала долг по другому кредиту, а уровень зарплаты оказался недостаточным для оформления нового займа.
Чтобы обмануть сотрудников банка, женщина изготовила поддельную справку о доходах. Фальшивый документ позволил ей получить 1 млн рублей.
За служебный подлог сотрудницу администрации приговорили к исправительным работам.
Позже прокуратура потребовала уволить женщину с муниципальной службы из-за коррупционных рисков.
— На рабочем месте ею совершены противоправные действия с целью получения личной выгоды, — пояснили в надзорном ведомстве.
В результате начальника отдела уволили в связи с утратой доверия. К дисциплинарной ответственности привлекли также двух сотрудников, допустивших работу в муниципальной администрации уже осужденной за подлог женщины.
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