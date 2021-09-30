В Миассе детей бесплатно кормят шаурмой за двойки

Горожане спорят о том, стоит поддерживать или наказывать двоечников. Фото: Инцидент Миасс/vk.com

Миасское кафе, предлагающее посетителям кофе и шаурму, решило устроить необычную акцию. Получившим двойку школьникам бесплатно выдают еду и напиток. Детям достаточно показать оценку в электронном дневнике.

«Двойка в первые недели учебы? Не грусти! Все впереди! Запомни: мозг лучше всего работает, когда ты сыт!» — гласит надпись на рекламном плакате кафе. На фоне — картина Федора Решетникова «Опять двойка».

Фото плаката опубликовали в соцсетях.

— Это, получается, мотивируют детей за плохое: можно не учиться, и тебя накормят бесплатно. Меня сегодня просто взорвало от этой новости, — возмущается автор снимка. В комментариях к фотографии еще один житель Миасса рассказал, что в классе его сына ребенок специально просил учителя поставить ему двойку в надежде поесть шаурмы.

Мнения горожан разделились. Одни считают рекламную акцию непедагогичной, другие, напротив, выражают одобрение.

— Это просто акция, направленная на поддержку ребенка в стрессовой ситуации. Если получил двойку и расстроился, то хотя бы едой его утешить, — рассуждает один из горожан.

— А нет акции «Прогулял работу — а тебе за это поесть и поспать»? Давайте уже, создавайте, — в шутку предлагает другой комментатор.

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