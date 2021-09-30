В ковидном госпитале Миасса проясняли ситуацию с нехваткой коек для пациентов с коронавирусом

В учреждении просят пациентов с пониманием относиться к ситуации Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Челябинской области пожаловались на переполненные палаты в ковидном госпитале городской клинической больницы №2 Миасса. Информация об этом появилась в местном паблике, еще одно обращение поступило в редакцию КП-Челябинск. По словам нашего читателя, его маму с поражением 35% легких в день госпитализации оставили в палате рядом с приемным покоем, так как мест в отделении для пациентов с коронавирусом не было. В учреждении рассказали, почему так происходит.

— Учреждение работает в штатном режиме, но из-за наплыва пациентов медицинскому персоналу приходится задействовать дополнительные койки, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь ГКБ №2 Марина Антропова. — Ежедневно мы принимаем не менее 20 человек, при этом в больнице развернуто 250 коек. По мере их освобождения, вновь поступившие пациентов переводят в палаты. При этом пациенты всегда находятся под медицинским присмотром.

по словам Марины Антоповой, в настоящее время открыта дополнительная госпитальная база в Чебаркуле. В случае массового поступления пациентов и нехватки мест принимается решение о перенаправлении людей будут перенаправлять в Чебаркуль.

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