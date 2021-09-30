Бюджет Челябинской области пополнился на 3 млрд рублей

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Депутаты заксобрания Челябинской область приняли сразу в трех чтениях поправки в бюджет. На этот раз главный документ региона пополнился на 2 млрд 954 млн рублей. Большая часть средств, почти 1,5 млрд рублей, пойдут на медицинскую помощь, в том числе лечение новой коронавирусной инфекции.

– Все средства поступили из федерального бюджета, – отметил председатель ЗСО Владимир Мякуш.

273 млн рублей направлено на оплату отпусков и компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и другим работникам, которым стимулирующие выплаты предоставлялись в прошлом году.

272 млн рублей получат производители муки и хлебопекарни. Еще 215 млн пойдет на модернизацию объектов спортивной инфраструктуры. На 148 млн рублей приобретут лекарства для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих лечение амбулаторно.

Таким образом, областной бюджет в 2021 году составит 221, 9 млдр рублей. Бюджет останется бездефицитным. Это не первое пополнение бюджета. На заседании в сентября депутаты дополнительно приняли 22 млрд рублей.

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