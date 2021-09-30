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Здоровье30 сентября 2021 9:39

В Челябинской области за день 384 человека заболели коронавирусом

Среди них двое школьников
Елена КОЛЧИНА
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Почти 10 тыс.человек болеют коронавирусом в Челябинской области

Почти 10 тыс.человек болеют коронавирусом в Челябинской области

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За прошедшие сутки медики в Челябинской области выявили 384 новых случая коронавируса. Среди заболевших — двое школьников.

По данным областного министерства здравоохранения, сейчас 9949 южноуральцев лечатся от Covid-19.

За день 24 пациента скончались от ковидной пневмонии.

За все время эпидемии в Челябинской области коронавирус диагностировали у 97 тыс. 535 человек.

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