В Челябинской области за день 384 человека заболели коронавирусом

Почти 10 тыс.человек болеют коронавирусом в Челябинской области
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За прошедшие сутки медики в Челябинской области выявили 384 новых случая коронавируса. Среди заболевших — двое школьников.
По данным областного министерства здравоохранения, сейчас 9949 южноуральцев лечатся от Covid-19.
За день 24 пациента скончались от ковидной пневмонии.
За все время эпидемии в Челябинской области коронавирус диагностировали у 97 тыс. 535 человек.
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