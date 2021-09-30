В Челябинске открыли новый участковый пункт полиции

Фото: Администрация Челябинска

В Металлургическом районе Челябинска появился новый пункт полиции. Для него специально отремонтировали принадлежащее городской администрации нежилое помещение в доме №11 на Шоссе Металлургов.

В пункте новые окна, двери и сантехника, установили мебель и необходимое для работы оборудование. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в новом пункте начали работу трое участковых уполномоченных. В их ведении будет находиться район, в котором проживают 14 тыс. человек.

Фото: Администрация Челябинска

До конца 2021 года в Челябинске собираются отремонтировать еще 14 помещений для опорных пунктов полиции.

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