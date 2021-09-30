В Челябинской области транспортный налог снизят для многодетных родителей студентов

Для многодетных автовладельцев, чьи сыновья и дочери учатся на очном отделении, налог снизят до 1 рубля Фото: Иван МАКЕЕВ

В Законодательном собрании Челябинской области решили расширить региональную льготу по транспортному налогу.

Сейчас 1 рубль налога за владение автомобилем платят многодетные семьи с несовершеннолетними детьми. Но со следующего года льгота распространится на многодетные семьи, в которых дети в возрасте 18-23 лет проходят очное обучение в образовательных организациях.

— На начало этого года в Челябинской области состоит на учете почти 36 тыс. многодетных семей с детьми до 18 лет. По предварительным расчетам, с 2022 года к ним добавиться еще порядка 8 тыс. человек до 23 лет, — рассказал вице-спикер ЗСО Юрий Карликанов.

В пресс-службе ЗСО сообщили, что также от уплаты транспортного налога на грузовые машины, автобусы и техники на пневматическом и гусеничном ходу освободили резидентов и управляющие компании промышленных технопарков и особых экономических зон. Эта льгота не распространяется на владельцев снегоходов и мотосаней.

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