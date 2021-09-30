В Челябинске инвалид-колясочник упал в карьер

Пожилому посетителю парка потребовалась помощь спасателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинском ЦПКиО имени Гагарина пострадал 68-летний мужчина, передвигающийся на инвалидной коляске. Вечером 29 сентября он упал в карьер, находящийся рядом с рестораном. Гулявшие в парке люди увидели случившееся и вызвали спасателей.

— Мужчина съехал на коляске с берега, упал и ударился головой о камни. К счастью, вода там начиналась не сразу, поэтому он не захлебнулся,- рассказали в челябинском управлении безопасности.

Сотрудники городской службы спасения и пожарной охраны эвакуировали пострадавшего из карьера и передали врачам скорой помощи. Пожилого человека из парка увезли в больницу.

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