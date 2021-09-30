Восемь классов в Челябинской области отправили на карантин из-за COVID-19

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области на карантине из-за коронавируса остаются учащиеся восьми классов в пяти школах. Как сообщила КП-Челябинск пресс-секретарь министерства образования и науки региона Светлана Платонова, изолированы учащиеся образовательных учреждений Копейска, Южноуральска и Снежинска.

— Видна положительная динамика: еще два дня назад на карантине из-за коронавируса были 13 классов в пяти школах, вчера — девять, сегодня их уже восемь, — рассказала Светлана Платонова. — Челябинских школ среди них нет. Карантин введен в одной школке Копейска, по две школы с такими классами в Снежинске и Южноуральске.

Улучшается ситуация по заболеваемости ОРВИ. По данным Минобра, на сегодняшний день в Челябинской области на карантине по этой причине находятся 12 школ в семи территориях. Накануне их было 14-ть, во вторник, 28 сентября, — 17-ть.

На карантин отправляют, когда число заболевших превышает более 20% обучающихся.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru