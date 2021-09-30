Представители стран — членов ШОС — посетили одну из крупнейших макаронных фабрик России

Делегация участников II форума глав регионов государств — участников Шанхайской организации сотрудничества посетила ведущее экспортно ориентированное предприятие Челябинской области — АО «Макфа», которое поставляет макаронные изделия в более чем 30 стран мира.

Для посещения одного из ведущих предприятий по производству макаронных изделий, муки, круп делегация была сформирована с учетом участия потенциальных поставщиков сырья и потенциальных потребителей южноуральской продукции, прокомментировал Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

— Это в той логике, которую выстраивают и компания «Макфа», и Правительство Челябинской области, чтобы в дальнейшем мы видели развитие инвестиционных проектов, которые реализуются сейчас на территории региона. Наш объем экспорта продовольствия составил за прошлый год 180 миллионов долларов США, в текущем году стоит задача нарастить объемы производства, чтобы в дальнейшем возрастал и экспортный потенциал. Наша главная задача — обеспечить продовольственную безопасность Челябинской области, кроме этого, мы стремимся оставаться постоянными партнерами соседних субъектов Российской Федерации, с тем, чтобы обеспечить их нашей качественной продукцией, — сказал Алексей Кобылин.

Представителям административных регионов стран ШОС показали важнейшие подразделения фабрики: лабораторию, макаронный цех, а также строящиеся участки предприятия — логистический цех и новый мельничный цех.

— Наша компания поставляет макаронную продукцию во все регионы России и более чем в 30 стран мира, в том числе и в страны ШОС, — прокомментировал управляющий акционерного общества «Макфа» Антон Белоусов. — У Челябинской области большие планы по развитию товарооборота, и мы рады, что показали гостям нашу гордость — лабораторию, которая по сути для нас — центр инноваций, также показали наше производство, специалистов и смогли произвести хорошее впечатление. Было полезно обсудить ситуацию на рынке, потенциально возможное партнерство. Наша область — это сильный металлургический край и сильный пищевой край. Наши коллеги, наши будущие партнеры, уверен, остались довольны увиденным.

Одно из составляющих условий высокого качества макаронных изделий «Макфы» — сырье, пшеница твердых сортов. На предприятии используют пшеницу, выращиваемую на юге Челябинской области и в других регионах России. О перспективах сотрудничества Челябинской и Омской областей высказался Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа:

— У нас выстраиваются определенные взаимоотношения. Мы не только потребители вашего продукта, наш регион также выращивает твердую пшеницу, которая используется для производства макарон. Южные районы Омской области засевают твердой пшеницей более 50 тысяч гектаров и мы каждый год собираем 50 — 60 тысяч тонн зерна этой культуры. Также мы работаем с фабрикой по поставке мягких сортов пшеницы для мукомольного производства. Поэтому такие взаимоотношения очень важны, здесь выстраивается динамика и логистики, и географии. Посещение такого крупного предприятия для нас имеет большое значение.