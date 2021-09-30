В аэропорту Челябинска пассажиры и сотрудники сидят две недели без отопления

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске в аэропорту имени Курчатова после старта отопительного сезона уже как две недели нет тепла. Пассажиры рейсов начали закидывать жалобами воздушную гавань в соцсетях и на сайтах отзывов.

— Позорно называть аэропорт «международным» с таким залом вылета за границу! В конце сентября нет отопления, очень холодно, — пишет Анна на сайте 2GIS.

— В зале ожидания очень холодно! В туалете нет горячей воды! И это в аэропорту имени отца русской атомной энергетики и выдающегося физика, — отмечает там же пользователь Евгений.

В пресс-службе челябинского аэропорта сообщили, что подрядчик после реконструкции сдал здание терминала с недочетами. Он должен будет устранить все неисправности в ближайшее время. Что касается отопления, то его обещают включить примерно через две недели.

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