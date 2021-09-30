Челябинский журналист издал книгу о страшной трагедии на шахте в Копейске: «Взрыв. 20 лет спустя»

Михаил Араловец автор нескольких книг, многие из которых основаны на реальных событиях. Фото из архива М. Араловца.

События разворачиваются в городе Углегорске. Взрыв на местной шахте уносит жизни почти трех десятков шахтеров и спасателей, которые бросились к ним на помощь. Это трагедия начала 90-х не только для родных и близких, но и для всей страны... Эти события и их отголоски и отражены в захватывающем детективе известного челябинского журналиста «Взрыв. Двадцать лет спустя».

Владелец автосервиса Николай случайно знакомится с девушкой Натальей. Выясняется, что у них обоих тогда в 1993 году погибли близкие люди. Тогда они были еще детьми. Наталья сама пытается искать правду, общается со многими людьми, — очевидцами, родными погибших, теми, кто причастен к расследованию и считает, что убийство мэра Углегорска как-то связано с этой трагедией на шахте. Николай помогает Наталье распутывать нити этих событий. Но чем дальше, тем больше опасностей их поджидает...

Михаил Араловец, более 30 лет работающий в различных южноуральских и федеральных изданиях, не стал скрывать, что сюжет книги основан на трагических событиях, произошедших на шахте «Центральная» в Копейске. В 1993 году при взрыве метана там погибли 28 горняков и горноспасателей, которые пошли к ним на помощь.

Михаил Араловец — автор нескольких разножанровых книг, рассказов, многие из которых основаны на реальных событиях, член Союза писателей России. «Взрыв. Двадцать лет спустя» пока размещен на издательской платформе RIDERO, но уже в ближайшее время выйдет и бумажный вариант книги.

Кстати, книга «Взрыв. Двадцать лет спустя» участвует в конкурсе «Экранизация». В нем победители получают возможность экранизировать свое произведение.

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