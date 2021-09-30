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Общество30 сентября 2021 20:02

Челябинский журналист издал книгу о страшной трагедии на шахте в Копейске: «Взрыв. 20 лет спустя»

Авария в 1993 году унесла жизни 28 горняков и спасателей
Алексей МИКУШИНАлексей МИКУШИН
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Михаил Араловец автор нескольких книг, многие из которых основаны на реальных событиях. Фото из архива М. Араловца.

Михаил Араловец автор нескольких книг, многие из которых основаны на реальных событиях. Фото из архива М. Араловца.

События разворачиваются в городе Углегорске. Взрыв на местной шахте уносит жизни почти трех десятков шахтеров и спасателей, которые бросились к ним на помощь. Это трагедия начала 90-х не только для родных и близких, но и для всей страны... Эти события и их отголоски и отражены в захватывающем детективе известного челябинского журналиста «Взрыв. Двадцать лет спустя».

Владелец автосервиса Николай случайно знакомится с девушкой Натальей. Выясняется, что у них обоих тогда в 1993 году погибли близкие люди. Тогда они были еще детьми. Наталья сама пытается искать правду, общается со многими людьми, — очевидцами, родными погибших, теми, кто причастен к расследованию и считает, что убийство мэра Углегорска как-то связано с этой трагедией на шахте. Николай помогает Наталье распутывать нити этих событий. Но чем дальше, тем больше опасностей их поджидает...

Михаил Араловец, более 30 лет работающий в различных южноуральских и федеральных изданиях, не стал скрывать, что сюжет книги основан на трагических событиях, произошедших на шахте «Центральная» в Копейске. В 1993 году при взрыве метана там погибли 28 горняков и горноспасателей, которые пошли к ним на помощь.

Михаил Араловец — автор нескольких разножанровых книг, рассказов, многие из которых основаны на реальных событиях, член Союза писателей России. «Взрыв. Двадцать лет спустя» пока размещен на издательской платформе RIDERO, но уже в ближайшее время выйдет и бумажный вариант книги.

Кстати, книга «Взрыв. Двадцать лет спустя» участвует в конкурсе «Экранизация». В нем победители получают возможность экранизировать свое произведение.

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